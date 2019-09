© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo, dopo la sconfitta casalinga nella prima giornata di Eccellenza con l'Ausonia, malgrado una buona prestazione, è tornata sul mercato. Nella mattinata odierna il club lepino ha concluso l'ingaggio dell'attaccante Antonio Incoronato, 22 anni, ex Almas Roma e Sammaurese in serie D, del difensore centrale Francesco Nardi, 36 anni e tanta esperienza tra D ed Eccellenza ed il centrocampista Franco Rinaldi, 33 anni ex Ferentino con esperienze a Lanciano e Bellaria in serie C.Incoronato è una scommessa della società che ha puntato anche all'esperienza di Nardi e di Rinaldi originario di Ceccano. Per Rinaldi si tratta di un gradito ritorno al Morolo. I ciociari di mister Gian Luigi Staffa completano così l'organico con la speranza di iniziare da subito a conquistare punti. Domani difficile trasferta sul campo della neopromossa Vis Sezze. Una gara difficile per il Morolo che ha ritrovato l'entusiasmo e la passione dei propri tifosi e punta ora alla salvezza.