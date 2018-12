© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo è tornato ad essere la squadra spumeggiante e bella da vedere che aveva ricevuto i complimenti dagli addetti ai lavori ed era riuscito ad ottenere quattro vittorie consecutive. Un primato in classifica inaspettato che aveva fatto sognare i tifosi. Poi un momento di difficoltà con alcuni pareggi e sconfitte anche immeritate che avevano riportato la squadra in posizioni piu' vicine agli obiettivi, una salvezza tranquilla. Nelle ultime tre gare due vittorie, una sconfitta rocambolesca a Pomezia e bel gioco ritrovato. A Colleferro nell'ultimo turno un rigore realizzato al 94' da Giorgio Santarelli ha portato i ciociari a 21 punti a sole quattro lunghezze dalla vetta.«A Collefferro la squadra ha sfoderato una ottima prestazione sia a livello fisico che tattico, ma soprattutto caratteriale. Spesso quando si creano tante occasioni e non si riesce a segnare subito le partite si pareggiano, invece i ragazzi sono stati bravissimi a crederci fino all'ultimo ottenendo una vittoria importantisima - ha spiegato mister Mirko Granieri del Morolo - mi fa molto piacere la crescita a livello di consapevolezza della squadra».«Siamo a sole quattro lunghezze dalla vetta - ha aggiunto Granieri - ma questa posizione di classifica e, soprattutto la gara di Colleferro non deve nascondere i nostri problemi. Siamo purtroppo numericamente pochi. Abbiamo perso Victor Gomez, giocatore importante, Potenziani, Massimiani, Costantini ed altri ragazzi. Poi avevamo Savone non al meglio e si è fatto male Marco Capuano. Sono stato costtretto a spostare Coppola a centrocampo inserendo Santarelli sulla fascia destra. E' andata bene, ma ciò dimostra che i problemi ci sono».L'inserimento di Santarelli e lo spostamento di Coppola in mediana al fianco di un ottimo Manuel Fòlore si sono rivelati decisivi. Ora al termine del girone di andata mancano tre gare: domenica ProRoma in casa, poi la capolista Tor Sapienza e l'Ottavia. «In queste ultime tre gare mi aspetto una crescita mentale e di personalità dei ragazzi e soprattutto punti. Non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo stagionale che è la salvezza- ha comncluso Granieri- dobbiamo essere sempre al 100% e non mollare mai altrimenti ogni gara si farà difficile. A Colleferro ho visto ottime cose ora mi aspetto conferme».