Il Morolo di mister Mirko Granieri si è aggiudicato questa mattina al Nando Marocco per 1-0 il derby ciociaro con l'Ausonia, valido per la ventesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Decisiva una rete su punizione di Giorgio Santarelli al 92', ma tutta la squadra lepina si è espressa su ottimi livelli in particolare Marco Castellano, Luca Damiani e Damiano Palombo. Proprio il portiere del Morolo è stato decisivo con almeno quattro interventi provvidenziali sugli attaccanti dell'Ausonia.La compagine di Granieri ha agganciato l'Ausonia a 28 punti in classifica, momentaneo settimo posto insieme anche alla Boreale.«E' stata una bellissima partita contro una squadra davvero forte che ci ha messo in difficoltà in diverse occasioni. Tre punti d'oro che ci permettono di avere un morale alto e ci fanno guadagnare diverse posizioni in classifica rispetto a domenica scorsa- ha spiegato Damiano Palombo, portiere del Morolo- una vittoria meritata frutto del lavoro di tutta la squadra. Direi un successo del gruppo».«Io decisivo? Ho cercato di fare del mio meglio. Si è vero ho fatto tre-quattro parate importanti, ma il mio ruolo è quello di portiere, debbo cercare di non far segnare gli avversari- ha aggiunto Palombo- sono riuscito a difendere bene il risultato permettendo ai miei compagni di restare in partita finoi al termin e della gara. Poi l'episodio della punizione nel finale nella quale Giorgio Santarelli ha fatto goal. Meritavamo questo successo per i tanti sacrifici che facciamo. Io sono il capitano e cerco di mettere a disposizione la mia esperienza cercando di caricare anche la squadra. Dal punto di vista della cattiveria agonistica la squadra ha risposto davvero bene»«Cerco sempre di essere a disposizione del mister e di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa- ha concluso Damiano Palombo- mi è capitato di andare in panchina, ma senza polemica ho lavorato duramente cercando di essere utile al gruppo. E' bello vincere e non subire goal. Qui a Morolo mi trovo bene, il gruppo è fantastico, voglio dare il mio contributo a raggiungere la salvezza. Ora dobbiamo dare continuità a questo risultato. Il bilancio finora è positivo, ma c'è molto equilibrio e si può scendere in pochisimo tempo. Servirà massima concentrazione, spirito di sacrificio ed aiutarci in campo per raggiungere quanto prima la permanenza nella categoria. E' bello essere il capitano di questa squadra, spero di poter dare ancora tanto a questa squadra».