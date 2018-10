© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo, secondo in classifica nel girone B del campionato di Eccellenza, a pari merito con la Cavese, ritrova la parola. La squadra, su ordine della società, aveva iniziato il silenzio stampa subito dopo la pesante sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, 5-0 sul campo della Eretum Monterotondo. Una sconfitta condizionata dalle assenze: Kanku ed Ambrosetti squalificati, Bietti infortunato, oltre a molti titolari lasciati inizialmente in panchina da Granieri e Fiore schierato nell'insolito ruolo di difensore centrale.Ieri pomeriggio dopo un lungo allenamento al Nando Marocco, mister Granieri ha rotto il silenzio. «La gara di mercoledì è stata resettata, la prestazione è stata negativa non c'è dubbio. Purtroppo, avevamo tante assenze per diversi motivi e chi è sceso in campo non si è fatto trovare pronto. E' stato un peccato, la possibilità di giocare finora è stata data a tutti, tocca ai ragazzi farsi trovare pronti e dimostrare quanto valgono. La Coppa Italia è un obiettivo al quale teniamo molto, peccato che la qualificazione è gravemente compromessa».Domani, ci si rituffa nel campionato. «Abbiamo parlato, i ragazzi hanno capito gli errori, ora siamo pronti a ripartire. Non era certo quello di mercoledì il vero volto del Morolo. Ora ci aspetta una gara difficile a Roma contro la Vigor Perconti, squadra molto simile a noi con tanti giovani di qualità e qualche esperto che fa la differenza. Stanno facendo bene sarà una gara difficile. Credo che al Morolo serva tanta umiltà. Se avremo umiltà e voglia di correre e sacrificarci possiamo giocarcela con tutti. In caso contrario rischiamo la figuraccia. Purtroppo questa è la realtà. L'obiettivo resta sempre lo stesso, la salvezza. Nessuno si deve fare illusioni e volare troppo alto. Dobbiamo restare con i piedi per terra. I ragazzi devono farsi trovare pronti chiunque vada in campo e dare il massimo. Formazione? Ho ancora parecchi dubbi soprattutto a centrocampo, deciderò solo domenica. Ci siamo preparati bene con impegno, sono fiducioso che faremo una grande prestazione. Un risultato positivo fa morale».Intanto il calciatore e dirigente, Antonio Fontana è stato nominato allenatore della Juniores Regionale del Morolo.