Il Morolo calcio resta senza presidente. Lelio Martini come era già nell'aria da qualche settimana si è infatti dimesso dall'incarico lasciando il posto vacante. Al momento nessuna notizia in merito all'iscrizione della storica compagine ciociara all'Eccellenza anche se gli attuali soci ostentano fiducia e sono intenzionati ad andare avanti con l'ingresso di qualche nuovo imprenditore. Si sogna alla presidenza l'imprenditore della ristorazione ed ex bandiera del Morolo calcio Roberto Alteri che però non ha sciolto la riserva. Decisivi i prossimi giorni. La società fa affidamento ai tifosi con gli abbonamenti annuali a 50 euro da poter sottoscrivere al Bar Schiavi o al Bar Franchi per ripartire. In alto mare sia il nome del nuovo tecnico che della rosa dei giocatori. Anche la voce di un ritorno dell'ex "Toro di Morolo" Francesco Pistolesi per ora resta tale.Per quanto riguarda le altre ciociare di Eccellenza, molto attiva invece l'Arce del patron Alessandro Marrocco che ha messo a segno tre colpi importanti. Si tratta dei difensori Davide Benedetti, ex Audace, e Simone Casalese ex Morolo e Sora, e del centrocampista Fabio Savone, ex Morolo. Si punta a potenziare l'attacco sognando la super coppia di attaccanti formata da Federico Di Stefano ex Sora e Franco Calcagni ex Cassino. Potrebbero anche arrivare insieme alla corte del nuovo tecnico Emiliano Adinolfi.Per quanto riguarda il Città di Anagni, si è in attesa di conoscere l'esito della domanda di ripescaggio in serie D. In caso di risposta positiva chiederà una proroga di due mesi per giocare a Paliano magari a porte chiuse in attesa di tornare dopo oltre due anni al Roberto Del Bianco della Città dei Papi che avrà il fondo in sintetico. Sul fronte mercato dopo Damiano Binaco ex Artena confermata l'anticipazione del Messaggero circa l'acquisto di Franco Sosa esterno offensivo argentino. Poi arriverà un centrale difensivo, mentre è stato confermato il centrocampista Enrico Tataranno.