Mirko Marini, 20 anni, laterale destro è un nuovo giocatore del Morolo, la compagine del presidente Lelio Martini che milita nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. Proviene dal Real Monterotondo ma ha militato anche nel Monterosi ed ha fatto parte della rappresentativa nazionale Under 18 dilettanti. Un'operazione portata avanti dal ds del Morolo Adriano Capuano su indicazione dell'allenatore del Morolo, Mirko Granieri che lo ha avuto nelle sue dipendenze a Monterotondo. Marini si è già messo a disposizione di mister Granieri e domani potrebbe esordire in maglia biancorossa nella gara di recupero di campionato a Pomezia.«Si tratta di un giocatore di grandi qualità che seguivamo da tempo- ha spiegato il ds del Morolo, Adriano Capuano- non è stato facile portarlo al Morolo. Malgrado la giovane età ha già una buona esperienza e potrà esserci utile da qui alla fine della stagione. Un rinforzo importante fortemente voluto dalla società ed indicato da mister Granieri che lo conosce bene. Un'arma in piu' per la nostra difesa»«Il mercato per il Morolo non è chiuso- ha aggiunto Capuano- cerchiamo un difensore centrale e qualche Under. Il nostro unico obiettivo stagionale è la salvezza. Domani avremo il recupero a Pomezia contro la squadra probabilmente favorita per la vittoria finale del campionato. Una gara difficilisima, ma non partiamo battuti proveremo ad imporre il nostro gioco. Lo scorso anno riuscimmo a vincere a Pomezia, speriamo di ripeterci. Non sarà facile, vengono da una sconfitta ed avranno fame di riscatto. Rispetto allo scorso anno sono molto migliorati in difesa e centrocampo. Se riusciremo a fare una partita grintosa ed attenta posiamo cogliere un buon risultato».