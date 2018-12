© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo di mister Mirko Granieri che milita nel campionato regionale di Eccellenza dove ha raccolto 15 punti in undici gare disputate, è pronto ad affrontare un trittico di partite terribili. Si inizierà domani mattina alle ore 11 al Nando Marocco di Morolo dove arriverà la Cavese di mister Sgarra. Poi mercoledì pomeriggio a Pomezia gara di recupero della partita non disputata per impraticabilità di campo ed infine domenica prossima trasferta a Colleferro per una sfida salvezza molto importante. I ciociari non giocano una gara ufficiale da ormai quasi un mese anche per lo stop imposto ai campionati regionali dall'Aia e dalla Figc per l'aggressione ad un arbitro dopo una gara di Promozione, nella Capitale. Il punto della situazione al Messaggero in casa morolana viene affidato al difensore centrale 23enne Sylvain Kanku.«Sono diverse settimane per cause varie che siamo fermi- spiega Kanku- ed in questo periodo abbiamo lavorato molto sia dal punto di vista atletico che mentale. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra. Domani inizia un trittico per noi terribile è vero, ma ogni gara deve essere affrontata allo stesso modo e non ci sono partite piu' facili delle altre. Sappiamo che la Cavese è buona buonisisma squadra costruita per raggiungere i primissimi posti. Soprattutto in attacco sono temibili, ma noi, abbiamo mezzi e uomini per ben figurare»«Dopo la Cavese andremo a Pomezia, sicuramente la gara piu' difficile delle tre in programma in una settimana. Non partiremo battuti. Lo scorso anno siamo riusciti a vincere, vogliamo ripeterci. Una cosa è certa, abbiamo tanta fame. Io sono pronto a dare il massimo, non mi tiro indietro. Ho visto la mia squadra motivata, faremo bene. Al Pomezia penseremo da domani sera dopo aver conquistato magari i tre punti con la Cavese. Il nostro obiettivo resta la salvezza, faremo di tutto per conquistarla. Io resto a Morolo almeno fino a giugno. Sono molto legato a questo ambiente ed alla società che mi lanciato giovanisimo a 16 anni in prima squadra. Mi auguro di vedere il Nando Marocco pieno domani, abbiamo bisogno dei tifosi».Restando tra le squadre ciociare di Eccellenza, l'Arce ha annunciato gli arrivi di Cristian Zarich, 21 anni, argentino e Gabriele Arduini, 20 anni entrambi centrocampisti, mentre il Sora dopo Cicino e Schettino, già anticipati dal Messaggero ha annunciato anche Stefano Lamdolfi, 19 anni esterno di centrocampo ex Anzio.