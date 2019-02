Morolo, Granieri: «Abbiamo fatto del nostro meglio»

Il Morolo ha pareggiato per 0-0 contro il Boreale nel ventiquattresimo turno del campionato di Eccellenza, girone B. Il Morolo ha collezionato 35 punti frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte e ha realizzato 33 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 33 volte. Il tecnico dei lepini Mirko Granieri ha commentato il pareggio al "Marocco": «Sia noi che gli ospiti focalizziamo la nostra attenzione verso i playout per quanto riguarda il materiale a nostra disposizione. La nostra posizione in classifica merita tanto e in questo ultimo match ce l'abbiamo messa tutta per conquistare i tre punti che non sono arrivati».

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA