Morolo, a Lavinio si gioca per il primato. Granieri: «Pari? No grazie»

Si giocano domani le gare della quinta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Fari puntati su Anzio dove la capolista Lavinio che ha totalizzato finora 10 punti ed è imbattuta rivece la visita del Morolo di mister Mirko Granieri, secondo ad un punto. Un big match importante con i ciociari che giocano una gara per il primo posto dopo ben tredici anni.«Non firmiamo per il pari, siamo tranquilli giocheremo naturalmente per vincere come è nella nostra mentalità- spiegano il ds Adriano Capuano ed il dirigente-giocatore Antonio Fontana del Morolo- la squadra si è allenata bene e può giocare serena senza l'assillo del risultato a tutti i costi. Il mister Granieri ha fatto lavorare bene la squadra ed ha preparato la partita nel migliore dei modi. Siamo calmi e con i piedi per terra, con nove punti non siamo di certo salvi, ma vogliamo fare bene».Proprio Fontana dopo l'esordio in campionato di domenica scorsa contro l'Audace è stato tra i protagonisti mercoledì in Coppa Italia contro la Pro Roma nella gara vinta dal Morolo per 1-0 con goal di Pazienza. ha deliziato il pubblico con buone giocate al pari di tutta la squadra.«Il Morolo domani torna a giocare una partita per il primo posto dopo 13 anni. Considerando che abbiamo fatto sempre serie D ed Eccellenza- hanno aggiunto Capuano e Fontana- per noi è motivo di orgoglio. Ma ripeto non guardiamo la classifica, l'obiettivo è la salvezza. Conosciamo il Lavinio squadra forte con ottime individualità. Mi aspetto una partita spigolosa dove difficilmente una prevarrà sull'altra nettamente. Servirà essere aggressivi ed attenti. Di certo non saremo arrendevoli». ​Qualche dubbio in difesa ed a centrocampo per mister Mirko Granieri che potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica scorsa.