Il Morolo di mister Mirko Granieri in serie negativa da un mese, l'ultima vittoria per 3-1 in trasferta a Lavinio il 30 settembre, vuole tornare alla vittoria. Da allora la compagine ciociara in quattro gare ha raccolto solo due punti. Malgrado ciò mantiene ancora il secondo posto in classifica, sia pure con altre squadre, a sette lunghezze dalla capolista Sora. L'occasione per tornare alla vittoria è ghiotta: due gare casalinghe consecutive contro Itri e Virtus Nettuno. Si parte domenica mattina alle 11 al Nando Marocco contro l'Itri, poi una settimana piu' tardi ancora al Marocco con il Nettuno.«Stiamo vivendo un momento negativo e sinceramente non siamo messi benissimo. Abbiamo Frangella, il nostro centrale difensivo che è un Under squalificato, ed a livello di giovani siamo purtroppo contati, la rosa è molto corta. Oltre a Frangella ci mancano anche Scaccia, Massimiani e Bietti. Penso che siano favoriti piu' gli avversari che noi in queste condizioni- ha spiegato mister Mirko Granieri del Morolo- è chiaro che si tratta di due sfide importanti che dobbiamo vincere a tutti i costi».«Abbiamo lavorato molto sul piano fisico e mentale- ha aggiunto Granieri- ma le assenze sono pesanti ed il campo purtroppo è messo male. Una cosa è certa la salvezza va conquistata al Nando Marocco per cui bisogna dare tutto per vincere queste due gare casalinghe importanti. Contro l'Itri sarà una gara difficilissima. Hanno infatti ottime individualità ed a mio parere vederli in quella posizione di classifica mi meraviglia, probabilmente non la meritano.Sarà una gara che andrà giocata con intelligenza, quasi alla perfezione»«L'assenza di Frangella- conclude l'allenatore del Morolo- mi costringerà a rivoluzionare la squadra. Ho ancora molti dubbi e la formazione la deciderò solo domenica mattina. Di sicuro al centro della difesa giocheranno Santarelli e Kanku per il resto ci sono ancora molte cose da scegliere. Il nostro obiettivo come ho sempre affermato è la salvezza, queste due gare saranno fondamentali».Anche per il centrocampista Antonio Fontana saranno due gare fondamentali«Con l'Itri sarà una battaglia- ha spiegato Fontana- una gara che va giocata e vinta sul piano fisico, tattico e mentale. Le assenze sono pesanti, ma vogliamo riscattare le gare dell'ultimo periodo che a livello di risultati non sono state positive. Le prestazioni non sono mai mancate. Ci aspettiamo anche una terna arbitrale all'altezza. Agiscono in buona fede, ma ultimamente al di là dei nostri demeriti che ci sono, siamo stati penalizzati. Sarà fondamentale andare in vantaggio subito. L'approccio alla gara potrà risultare positivo. Lancio un appello alla città di Morolo di starci vicina e seguirci in massa queste due gare casalinghe sono fondamentali».