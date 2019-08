© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poker di acquisti per il Morolo che si è assicurato le prestazioni di Alessio Ceniccola, 24 anni difensore centrale ex tra le altre di Atletico Morena, Sestri Levante, Spezia con esperienze nella serie B della Slovenia e della Croazia; Matteo Petruzzelli, centrocampista 19 anni, ex Certosa, Rieti, Damiano Delle Monache, terzino di 19 anni, ex Vigor Perconti ed Imolese e Matteo Amico, 30 anni, ex Lepanto e Cynthia. I quattro si sono messi subito a disposizione del neo tecnico Gian Luigi Staffa che sta preparando al meglio l'esordio in campionato.Il Morolo ospiterà domenica 8 settembre alle 11 al Nando Marocco l'Ausonia di Sasà Amato, favorita numero uno alla vittoria del campionato. Ceniccola, Petruzzelli, Delle Monache ed Amico vanno ad aggiungersi a Di Mambro, Ciddino, Meledandri e Matteo Laurato, annunciati nei giorni scorsi. Il Morolo è profondamente rinnovato rispetto allo scorso anno. Tra gli altri sono andati via Marco Castellano, Luca Damiani,Nei prossimi giorni il Morolo potrebbe chiudere le firme di Mirko Marini, già in biancorosso lo scorso anno, e di Reveco. Confermati Palombo, Santarelli, Alteri, Capuano e Cataldi.«Qui a Morolo mi sono trovato sin da subito molto bene con tutti, dalla società al mister Staffa, ai compagni. Da queste prime amichevoli- ha spiegato Ceniccola- ho capito che quest'anno ci posiamo togliere belle soddisfazioni, divertirci e far divertire il pubblico. Ce la metterò tutta per ripagare la fiducia, posiamo fare bene». Domani mattina alle 10 il Morolo giocherà in amichevole a Roma contro l'Almas.