Tutto pronto in casa del Morolo del presidente Lelio Martini che domani mattina alle 11 nel suo stadio, il Nando Marocco ospiterà il Sora per il big match della sesta giornata di andata del campionato regionale di Ecellenza, girone B. Il Morolo di mister Mirko Granieri dopo cinque giornate è a quota 12 punti con quattro vittorie consecutive dopo lo stop iniziale sul campo del Latina Sermoneta. Un punto in piu' del Sora di Antonio Tersigni che è a 11 ed ancora imbattuto.Il Morolo torna a giocare una gara da primato dopo ben 13 anni. Allora Marco Capuano, centrocampista di 29 anni, alla quattordicesima stagione in maglia biancorossa era un ragazzino. Oggi è il veterano della squadra. «Sono passati tanti anni da quando il Morolo giocò una partita per il vertice della classifica. Domani- spiega Marco Capuano- avremo un derby difficile contro il Sora, la squadra probabilmente con l'organico piu' forte del campionato. Noi però non abbiamo paura, ci siamo preparati bene in settimana e siamo pronti alla sfida. Primato in classifica? Abbiamo solo 12 punti, non abbiamo fatto nulla. Il nostro obiettivo è la salvezza, ci mancano 28 punti, dobbiamo dare il massimo per raggiungere l'obiettivo il prima possibile». «Dopo tanto tempo- ha aggiunto Capuano- avremo i tifosi che torneranno ad esserci vicini. Saranno l'arma in piu'. Vogliamo regalargli una vittoria».Anche il portiere Damiuano Palombo, alla seconda stagione a Morolo dove indossa la fascia da capitano suona la carica. «Affrontiamo una squadra tosta, ma pur avendo rispetto per la storia ed il blasone del Sora non abbiamo paura. Ci siamo preparati bene e seguendo le indicazioni del mister possiamo fare bene- ha spiegato Palombo- siamo molto sereni, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, ma giocare per il primo posto è motivo d'orgoglio. Stiamo lavorando dal 30 luglio, abbiamo formato un gran gruppo e questo primato è meritato. E' tutto nostro, squadra, società e staff tecnico. Ora che come sembra i tifosi torneranno a darci una gran mano, daremo ancora di piu' in campo per portare il Morolo in alto».