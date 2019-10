Ultimo aggiornamento: 19:33

Ha dovuto attendere otto giornate, ma alla fine la gioia è potuta esplodere in casa del Morolo. Nella gara forse meno indicata (visto il momento sì degli avversari) la squadra di Gianluigi Staffa ha centrato la prima vittoria stagionale. Gol del subentrato Di Iacovo e classifica che torna a fare meno paura. «E' una vittoria che poteva e doveva arrivare prima», sottolinea il tecnico romano, al quale vanno riconosciuti i meriti di determinazione e perseveranza con le quali sta conducendo questa sua nuova avventura. «Sul piano del gioco ci siamo sicuramente espressi meglio altre volte, rispetto alla gara contro il Formia», aggiunge il tecnico. «Solo che in precedenza la sfortuna, e qualche nostra disattenzione ci avevano frenato proprio in extremis».A supporto, basta ricordare le “rimonte” subite dal Morolo in più di un'occasione, con la squadra biancorossa avanti ma poi incapace di conservare il vantaggio, subendo il gol anche nei minuti di recupero. «Questa volta, anche la fortuna ci ha dato una mano, anche se a dire il vero grandissime occasioni da gol il Formia non ne ha avute. Ma i ragazzi sono stati bravi a non far calare la tensione e reggere il ritmo partita per tutt i novanta minuti».La stagione del Morolo potrebbe dunque aver avuto una svolta nel Sud Pontino. «Speriamo, anche se l’obiettivo salvezza dovremo sudarcelo partita dopo partita. I ragazzi lo sanno e sono contento che abbiano fatto gruppo davanti a qualche difficoltà. Sarebbe stato facile demoralizzarsi davanti alla vittoria che non arrivava, invece hanno tutti dimostrato di avere carattere e determinazione».Anche il passaggio agli ottavi di finale della coppa Italia, arrivato ai calci di rigore mercoledì scorso, era stato un bel segnale di incoraggiamento. «Ora sarebbe bello toglierci qualche soddisfazione anche in questa manifestazione, che regala sempre belle emozioni», sottolinea Staffa che attende di conoscere, probabilmente domani,il nome del prossimo avversario.