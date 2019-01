© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica mattina alle 11 al Nando Marocco di Morolo si giocherà l'atteso derby ciociaro tra i locali di mister Mirko Granieri e l'Ausonia guidata dal tecnico Roberto Gioia. Una gara importante per entrambe le squadre anche se per motivi diversi. I locali inseguono la salvezza ed hanno finora totalizzato 25 punti in 19 gare, mentre l'Ausonia è a 28 punti e dopo un avvio di campionato puntano a rientrare in corsa per lottare fino alla fine quantomeno per i playoff. Tra l'altro all'andata il Morolo si impose nettamente sul campo dell'Ausonia che ora cerca riscatto.Tra i protagonisti della buona stagione del Morolo, in linea con i programmi societari che prevedono la salvezza, c'è il baby esterno Giordano Damiani, 18 anni originario di Sonnino, lo stesso paese di Spillo Altobelli. Celani si racconta al Messaggero.«Ho iniziatoa giocare a calcio nelle giovanili del Frosinone e a Latina. Poi ho fatto gli Allievi Nazionali a Messina e l’anno scorso sono stato a Cassino tra Juniores Nazionale e serie D. Adesso sono qui a Morolo perché mi ha voluto fortemente il mister Mirko Granieri- ha spiegato Giordano Celani- qui sto molto bene ed a dicembre ho rifiutato anche proposte di serie D per restare e contribuire alla salvezza di questa squadra».Celani fa parte in pianta stabile della rappresentativa giovanile di categoria che parteciperà al Torneo delle Regioni.«Sì sono stato convocato in tutti raduni della rappresentativa- ha aggiunto l'esterno d'attacco del Morolo- speriamo che vada tutto bene per il torneo delle regioni che si farà ad aprile. E' un bellissimo ambiente e con il mister Ippoliti c’è una bella intesa. Debbo dire anche grazie al Morolo se sono in questa rappresentativa»«Mister Granieri come ho già detto- incalza Celani- mi ha voluto qui fortemente e tra di noi c’è un bel rapporto. Mi sta cambiando anche di ruolo, da offensivo a laterale di difesa. Questo ovviamente a seconda dell’avversario e delle squalifiche, ci sono delle esigenz ed io sono a totale disposizione. Ma il mio reparto di gioco preferito è sicuramente l’attacco. Domenica avremo una gara molto importante contro l'’Ausonia, squadra forte ed in ripresa dopo un avvio non positivo. Però preferisco concentrarmi sulla mia squadra che sugli avversari. Ci alleniamo bene, c’è un bel gruppo e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo al più presto possibile».«Per parlare di obiettivi personali- ha concluso Celani- è ancora presto, vedremo per il futuro, oggi mi godo il presente. A Morolo sto benissimo. Finora ho giocato tutte le gare di campionato da titolare, tranne due per infortuni. Siamo un bel gruppo, sono rimasto per aiutare i compagni a raggiungere la salvezza».