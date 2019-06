Roma, De Sanctis diventa il vice del ds Petrachi

Promozione in vista per Morgan De Sanctis: sarà il vice di Gianluca Petrachi (l’ufficialità della nomina è attesa per il 1° luglio) affiancandolo così nel lavoro quotidiano. Questa è la carica pensata a Trigoria per l’ex portiere che in questi anni ha effettuato una crescita professionale, apprezzata dal club giallorosso. Dopo aver seguito il corso di allenatore Uefa Pro, De Sanctis ha superato brillantemente il corso di direttore sportivo a Coverciano, svolgendo un ruolo fondamentale all’interno della società, quello di team manager. Ora toccheranno a lui le mansioni che sono state in passato di Massara. L’ex portiere, insieme all’osservatore Cavallo che Petrachi si porterà da Torino (con il segretario generale Longo), costituirà un pool di lavoro ristretto, visti anche gli addii di Vallone e Balzaretti.





