Morgan De Sanctis gravissimo dopo un incidente stradale: il dirigente della Roma operato al Gemelli, è in terapia intensiva

Il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis nella notte ha subito un grave incidente automobilistico su via Cristoforo Colombo. L’ex portiere in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Agostino Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e si trova in terapia intensiva. Intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata, inizialmente il dirigente ha scelto di recarsi alla clinica Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico. Ha riportato anche la frattura delle costole, in mattinata l’intervento chirurgico all’addome.

