Moretti e quel filo che lo lega a De Rossi

Emiliano Moretti, romano, classe 1981, cresciuto nel vivaio della Lodigiani, ha annunciato l'addio al calcio. Il difensore del Torino ha confermato che domenica contro la Lazio sarà per l'ultima volta in campo da calciatore, con oltre 600 partite alle spalle. Con Moretti, lascia il calciatore con la più lunga militanza in Serie A: il suo esordio risale al 31 marzo del 2001, gara Vicenza-Fiorentina 1-1. Giocatori come Andrea Barzagli e Sergio Pellissier, per fare due nomi, che hanno già annunciato l'addio, avevano esordito nel massimo campionato dopo Emiliano: l'ex capitano del Chievo il 22 settembre del 2002, il difensore centrale campione del mondo il 31 agosto del 2003.

Singolare un dato: Moretti collezionò la sua seconda presenza in Serie A, la prima da titolare al Franchi di Firenze con Roberto Mancini allenatore viola, contro la Roma il 9 aprile del 2001. Era un lunedì, vinse la Fiorentina per 3-1 e Moretti, 20 anni, giocò da esterno sinistro un'ottima partita. La curiosità è che in occasione di quella gara, e solo di quella gara in tutta la stagione, trovò posto in panchina con la Roma un ragazzino di neppure 18 anni: Daniele De Rossi. Che domenica chiuderà la sua avventura in giallorosso. E il suo futuro da calciatore è ancora tutto da scrivere.

