L’Atletico Morena coglie uno “scalpo” importante nel penultimo turno di campionato. La squadra di mister Manrico Berti (che ora ha avviato un percorso politico nella sua Tivoli candidandosi come consigliere alle prossime elezioni) ha battuto la Luiss a domicilio con un pirotecnico 4-3, accorciando le distanze dagli avversari a tre punti e rimanendo a una lunghezza dal Fiumicino terzo e quindi dai play off.«Mai dire mai in vista dell’ultimo turno, anche se ovviamente il Fiumicino a Lariano e la Luiss in casa contro il De Rossi sono favorite – osserva il capitano Maurizio Battistelli – Noi giocheremo sul campo del Fonte Meravigliosa e cercheremo di vincere: mi auguro che tutti facciano la loro partita senza regalare nulla a nessuno». L’esperto difensore centrale, classe 1983, analizza il campionato dell’Atletico Morena. «Contro le big del girone abbiamo fatto benissimo e quindi i rimpianti sono legati al rendimento contro le squadre di medio o bassa classifica. Se si pensa che abbiamo fatto un solo punto contro il fanalino di coda Virtus Olympia il rammarico è tanto, ma è stato comunque un buon campionato e abbiamo migliorato di molto il rendimento avuto nella passata stagione, rimanendo a lungo ai vertici della classifica».Contro la Luiss è stata una prova di orgoglio che ha contribuito a “consegnare” il salto in Eccellenza alla Vis Sezze. «Nel primo tempo siamo andati per tre volte sotto, pareggiando prima con Martena e poi con Ingannamorte, ma chiudendo sul 2-3 per gli avversari. Nella ripresa abbiamo ribaltato la situazione a nostro favore coi sigilli di Sciamanna e Stefanini, strappando un altro bel successo. Vediamo cosa succederà nell’ultimo turno, noi dobbiamo pensare a vincere la nostra gara e poi tireremo le somme».