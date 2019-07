© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Atletico Morena ha voltato pagina. Finita l’era Berti, ecco che la formazione capitolina riparte all’assalto del sogno-Eccellenza affidando il timone a Piercarlo Antoniutti. Il tecnico, che ha costruito praticamente tutta la sua carriera al Fiano Romano (vincendo un campionato di Prima categoria e poi facendo due ottimi tornei in Promozione), ha accettato la proposta del club romano.«E’ stato il direttore Emiliano Leva, che avevo conosciuto quando era alla Lazio, a contattarmi e a mostrarmi la stima dell’Atletico Morena. Io avevo voglia di mettermi alla prova in un contesto diverso e fare una nuova esperienza. Non vedo l’ora di cominciare: già oggi incontrerò i ragazzi della nuova rosa per iniziare a conoscerci». L’impatto con il sodalizio capitolino è stato sicuramente positivo.«Ho trovato un ambiente entusiasta e un club che è estremamente organizzato e dove c’è ancora voglia di fare bene dopo aver sfiorato i play off l’anno scorso e averli raggiunti due stagioni fa. Speriamo di riuscire a fare un campionato di vertice anche nel nuovo campionato, mettendo in campo l’idea di calcio che ho in mente». Antoniutti sarà seguito nell’esperienza all’Atletico Morena da alcuni ragazzi che erano con lui al Fiano Romano (come Moretti e Marcelli), poi nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche il nome della punta su cui si poggeranno le speranze offensive della formazione capitolina.