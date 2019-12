© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Atletico Morena festeggia l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione in anticipo. Il "regalo" sotto l'albero lo mette il giuduce sportivo, che sanziona il Roccasecca con la perdita per 3-0 della gara di andata degli ottavi di finale e l'esclusione dalla coppa Italia. L'Atletico Morena, che nella gara casalinga dello scorso 12 dicembre non era riuscito ad andare oltre il pareggio per 1-1, si ritrova dunque già nei quarti di finale e ora attenderà le altre "sorelle", che giocheranno le gare di ritorno mercoledì 8 gennaio 2020.Questo il testo della sentenza del giudice sportivo:- Esaminato il ricorso fatto pervenire nei termini previsti del C.U. n. 21 del 19/08/2019 dalla società ATLETICO MORENA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore CAPUANO Folco (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)perché squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione) con C.U. n. 171 del 29.11.2019.- Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. - Il reclamo è fondato.- Infatti esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara si rileva che con la maglia n. 20 ha partecipato il calciatore CAPUANO Folco che risultava squalificato per una gara con C.U. n. 171 del 29.11.2019 (recidività in ammonizione).- In considerazione a quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento. - Pertanto in virtù dell’art. 10 del CGS, e del C.U. n. 21 del 19/08/2019DELIBERAa) Di accogliere il reclamo proposto dalla società ATLETICO MORENAb) Di infliggere alla società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l’esclusione del proseguo della manifestazione.c) Di inibire al Sig. Talpa Fabio (ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) fino al 27.12.2019 d) Di squalificare il calciatore CAPUANO Folco per una ulteriore giornata di gara.