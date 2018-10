© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando è arrivato il transfer dalla Steaua Bucarest, Abdou Kasse Camara ha cambiato il volto dell’Atletico Morena. Quattro partite (tre di campionato e una di Coppa) e tre vittorie, l’ultima delle quali quella squillante in Coppa contro il malcapitato Fonte Meravigliosa. L’attaccante senegalese classe 1996 (che ha vestito anche le maglie del Brescia e della formazione piemontese del Rivoli) ha realizzato una splendida tripletta nel match di ieri e ha messo in mostra tutto il suo talento, già “notato” nelle tre partite precedenti in cui aveva fatto registrare un gol e un assist.«Il mio ruolo? Sono una prima punta che può anche giocare da seconda punta o da esterno, dipende da come decide di giocare il mister» dice Camara che è arrivato a Morena grazie a un’intuizione del direttore generale Emiliano Leva. «La sua parola è stata fondamentale, poi ho trovato un club molto serio qui. Avevo due offerte da squadre di serie D, ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta: qui sto benissimo, mi sento come a casa».E’ ovvio che il giovane senegalese abbia voglia di ripresentarsi su palcoscenici ancor più importanti. «Sogno di tornare tra i professionisti e sono convinto che questa esperienza a Morena mi potrà aiutare. Il mio idolo? Ronaldinho, un giocatore fantastico». Un ragazzo giovane, ma con le idee estremamente chiare: «Sono fiducioso nelle mie qualità, spero di riuscire a raggiungere la quota di 25 reti in questa stagione con l’Atletico Morena».