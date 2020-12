Morata, stop di due giornate. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A che ha puntio le frasi irrguardose pronunciate dopo il novantesimo all'arbitro Pasqua in Benevento-Juventus, terminata 1-1, per un presunto calcio di rigore non concesso nell'ultimo minuto di recupero.

Ultimo aggiornamento: 16:43

