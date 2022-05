Il Monza per la prima volta in Serie A: battuto il Pisa in finale playoff. Berlusconi e Galliani fanno festa in tribuna

Una notte pazza, che regala al Monza la Serie A. Il club di Berlusconi e Galliani ha battuto il Pisa 4-3 nel ritorno della finale playoff (aveva vinto anche all'andata in casa, 1-0). In Toscana è uno spot per il calcio: in dieci minuti i padroni di casa vanno sul 2-0 con i gol di Torregrossa e Hermannsson ma al 20' arriva il gol di Machin che accorcia le distanze. Nella ripresa al 78' è il neoentrato Gytkjaer a regalare il 2-2 che varrebbe la Serie A diretta. Al 90' il pareggio di Mastinu regala al Pisa i supplementari dove però arrivano ancora i gol del Monza con Gytkjaer (96') e di Lamanna (104') che regalano la A a Berlusconi e Galliani. A Monza la festa parte addirittura prima della fine del match. Da domani sarà già tempo di pensare al futuro. Visto il passato dei due proprietari, difficile che si presentino nella massima serie con una rosa non all'altezza. E una città intera già sogna.