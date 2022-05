Lunedì 30 Maggio 2022, 10:33

Silvio Berlusconi torna in serie A. E da proprietario del Monza che, con presidente il fratello Paolo, potrà giocare nel massimo campionato di calcio. Mai successo nella sua storia (110 anni). La squadra di Stroppa ha vinto anche gara-2 della finale playoff, replicando in trasferta il successo contro il Pisa (3-4 ai supplementari). Così ha conquistato la promozione, aggiungendosi al Lecce e alla Cremonese. L'impresa proprio davanti all'ex premier, in tribuna all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con la compagna Marta Fascina, e ad Adriano Galliani. Delusi, invece, i «tifosi» nerazzurri Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, anche loro allo stadio.



DOPPIA PROTESTA

Berlusconi festeggia l'impresa: «Meravigliosa serata per noi e i cittadini della Brianza, abbiamo combattuto per un lungo anno, finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Il Monza dal 1912 non era mai stato in serie A, ci siamo arrivati. Adesso dobbiamo puntare allo scudetto, poi alla coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. Questa promozione e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore. Sarà bello affrontare i rossoneri: avrò il cuore da una parte e dall'altra». La sofferenza c'è stata pure nell'ultimo match della stagione. Ma il Pisa si è illuso. Ha provato a sistemare in fretta la pratica. Il vantaggio addirittura dopo 44 secondi, con il gol più veloce nella storia dei playoff. Lo segna Torregrossa che, su cross calibrato di Beruatto da sinistra, sfrutta la dormita di Pirola. Il Monza è come se non fosse entrato in campo. La rete manda in tilt la squadra di Stroppa che in meno di 9 minuti è già sotto di 2 gol: fa centro di testa Hermannsson, ancora su pennellata di Beruatto. Premiate le scelte di D'Angelo che, dopo gara-1, cambia tre giocatori del suo 4-3-1-2, inserendo Siega, Sibilli e Torregrossa.

Il punteggio, all'intervallo, garantirebbe la promozione ai nerazzurri che, dopo aver perso a Monza 2-1, devono vincere con due reti di scarto per andare direttamente in A. Improvvisamente cambia, però, la storia della sfida. Minuto 20: gran destro di Machin e partita riaperta. Il Pisa, però, si lamenta. C'è un tocco di braccio di Carlos Augusto prima dell'assist di Mota Carvalho. Mariani, anche assistito dal Var Di Paolo, convalida dopo il check. L'arbitro probabilmente considera il braccio attaccato al corpo. Subito dopo è Stroppa a urlare la sua rabbia in panchina. Birindelli ferma con la mano il lancio di Mazzitelli. È chiara occasione da rete, con Mota Carvalho pronto a scattare verso l'area avversaria. Ma Mariani si limita solo ad ammonire il difensore. L'unica giustificazione è che l'arbitro abbia ritenuto il tocco involontario, essendo il giocatore scivolato prima dell'impatto. Il Monza, comunque, si è svegliato. Nicolas evita il pari: grande deviazione sul colpo di testa di Marrone.



ALL'ULTIMO RESPIRO

Stroppa, insomma, ritrova l'efficacia del suo 3-5-2 dopo l'inizio choc. Ha confermato gli interpreti schierati nella gara casalinga che si sono riabilitati a metà del primo tempo. E che hanno cominciato bene pure la ripresa. Nicolas vola sulla punizione di Barberis. Il Pisa non sembra avere più la forza di alzarsi in pressing. Solo in contropiede riesce a essere pericoloso: traversa di Puscas. La prima sostituzione premia Stroppa: fuori Ciurria e dentro Gytkjaer che, a 11 minuti dalla conclusione, va a realizzare il gol del momentaneo pari. Perde palla, uscendo dall'area, Leverbe. Al fotofinish il gol di Mastinu per il 3-2 e per i supplementari. Ne basterà uno. Molina chiede a Stroppa di restare in campo: sarà lui a disegnare l'arcobaleno per Marrone. Colpo di testa e promozione, messa al sicuro da Gytkjaer (doppietta) su omaggio di Birindelli. Esultano Galliani (che poi si commuove) e la compagna di Berlusconi. In lacrime i giocatori del Pisa.