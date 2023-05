Mercoledì 3 Maggio 2023, 23:50 - Ultimo aggiornamento: 4 Maggio, 00:27

RUI PATRICIO 6,5

Caldirola lo fulmina interrompendo una prestazione da “normale amministrazione”. Nella ripresa viene sfiorato da qualche tiro insidioso, ma senza grossi patemi. Ma nel finale mette la mano sul possibile gol vittoria di Carlos Augusto. Concentrato, stavolta.

MANCINI 5,5

Si sgancia spesso in avanti, ma i cross non sono sempre all’altezza. Là dietro si difende discretamente e nel mischione del gol di Caldirola non c’è: a perdersi il “bomber” del Monza sono altri. Da rivedere qualche lancio, non proprio al millimetro. Impreciso.

CRISTANTE 6

Qualche chiusura da centrale navigato. E’ mancato a centrocampo, ma non ha il dono dell’ubiquità. La coperta ormai è corta.

IBAÑEZ 6

Sfiora il gol di testa (due volte), e quasi non regalava la vittoria alla Roma. Qualche noia in avvio gliela regala Colpani, che ha un bel piede ed è difficile capire dove va a parare. Finisce in crescendo.

CELIK 5

Tiene a bada Carlos Augusto, ma pure lui non vede arrivare Caldirola nell’azione del pari del Monza. Gli è mancato un po’ il coraggio di affondare il colpo e mettere dentro qualche pallone in più. Nel finale rimedia un’espulsione (ingiusta?) che però complica - viste le assenze di difesa - maledettamente le cose in vista delle prossime sfide. Non un bel regalo a Mou, anche da parte di Chiffi.

BOVE 6,5

Combatte, corre ovunque, sfidando il dolore alla spalla e soprattutto un ispirato Rovella. Affamato, affidabile.

PELLEGRINI 6

Agisce da centrocampista puro e il sostegno alle punte non sempre è continuo. Pericoloso, come sempre, da palla inattiva.

ZALEWSKI 5,5

Lo scorso anno, una partita come questa se la sarebbe mangiata, con la corsa, con la tecnica, con le intuizioni da trequartista prestate alla fascia. Di tutto questo, invece, solo un po’. Sfiorito.

SOLBAKKEN 5

Sbaglia molti movimenti, spesso gira a vuoto. Pasticcione nel primo tempo, fantasma nella ripresa. Che gioca per un quarto d’ora appena.

EL SHAARAWY 7

Non fa l’esterno, ma assiste da vicino Abraham. Tante le iniziative interessanti e un gol. Il dodicesimo (uomo) ideale. Senza (ancora) un contratto per il futuro. Esce lui e la Roma là davanti crea molto meno.

ABRAHAM 5,5

Ha il merito di credere nell’errore di Di Gregorio o forse è proprio lui ad ispirarlo, ma alla fine quel pressing apre al gol di ElSha. C’è il suo zampino anche nel pari del Monza: più che perderselo, Caldirola non lo vede proprio.

SPINAZZOLA 5

Chiamato a spingere, spingere e spingere. Niente. Murato.

CAMARA 6

Fa il suo, stoppa e riparte. Tosto. Da lui non ci dovevamo certo aspettare un guizzo di classe, che infatti non arriva.

VOLPATO 5,5

Il ragazzino entra con il piede sbagliato, incespica sul pallone, fallisce qualche passaggio. Alla fine un suo assist poteva essere fatale, ma la palla si perde sul Di Gregorio. Moscio.

TAHIROVIĆ NG

Entra per dare fiato a Bove. In questo periodo, meglio non rischiare.

MOURINHO 6

Nonostante l’emergenza, inventa una squadra combattiva e con buona qualità, che tira in porta più del Monza. Il problema restano le assenze, che aumentano. Il pari non basta e sabato non ci saranno ElSha e Celik

CHIFFI 5

Si lascia andare a qualche giallo (e rosso) di troppo ed è forse questo è l’aspetto più negativo di una prestazione che poteva portare avanti senza grossi problemi. Arbitro con poca personalità: fa arrabbiare un po’ tutti