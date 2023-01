Inter beffata dal colpo di testa di Caldirola allo scadere: il Monza trova il pari, finisce 2-2

Al 93’ l’Inter viene beffata e in tribuna Adriano Galliani esulta come ai tempi del Milan, quando per lui affrontare i nerazzurri significava derby. A Monza finisce 2-2: i nerazzurri pagano a caro prezzo il gol di Caldirola nei minuti di recupero, dopo aver giocato una buona gara ed essere passati in vantaggio con Darmian, non lasciandosi intimorire dal pareggio lampo firmato da Ciurria. Perché è Lautaro Martinez, in campo con Dzeko (Lukaku va in panchina), a raddoppiare. Ma non basta a Simone Inzaghi che non dà continuità al successo contro il Napoli del 4 gennaio.

La partita

Come detto, segna subito Darmian, bravo a sbucare alle spalle di Carlos Augusto e insaccare in rete un cross di Bastoni. La gioia dura soltanto un minuto perché dall’altra parte del campo fa tutto Pessina. Il centrocampista dei brianzoli regala un pallone a Ciurria, che batte Onana con un tiro a giro e siglare il suo primo centro in A. E c’è un altro lampo del Monza con Petagna, che manda alto di testa. Ma all’improvviso sono i nerazzurri a passare in vantaggio con Lautaro Martinez, che va in pressing su Pablo Mari. Il difensore, titolare dopo l’accoltellamento alla schiena subita al Carrefour di Assago, alle porte di Milano (27 ottobre 2022), sciaguratamente perde il pallone in area e l’argentino batte Di Gregorio. Quanto basta per fare volare l’Inter sul 2-1. Che poi sfiora il tris con Dimarco, ma l’esterno manda sul fondo.

La ripresa e il finale beffa per l'Inter

Nella ripresa è la squadra di Inzaghi ad attaccare, ma con il passare dei minuti il Monza prende coraggio fino a sfiorare il pareggio con Pablo Mari. Ma Onana si sdraia e para. L’Inter, che nel finale centra il palo con Lautaro Martinez, è convinta di averla chiusa, ma non fa i conti con la rete di Caldirola che rovina la festa.