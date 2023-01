Monza-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo neanche tre giorni di riposo, Inter e Monza tornano in campo nel terzo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi ha raggiunto contro il Napoli la terza vittoria consecutiva, togliendo agli azzurri l'imbattibilità stagionale, in una giornata che ha visto la classifica accorciarsi e la corsa scudetto riaprirsi. In casa il Monza ha costruito un fortino, con 12 punti in otto partite e Palladino, dopo il pareggio di Firenze, vuole cavalcare il momento. I suoi vengono da due risultati utili consecutivi, e hanno toccato quota 17 punti: "Voglio 26 animali e uno stadio pieno, voglio rivedere l’atmosfera e l’entusiasmo che abbiamo visto qui contro la Juventus". Novità di formazioni: dopo il gol partita contro il Napoli, Dzeko (che ha segnato due doppiette nelle sue ultime quattro trasferte in A), potrebbe essere confermato in attacco insieme a Lukaku, con Lautaro ancora in panchina. Darmian cede la fascia a Dumfries, che torna titolare. Brozovic unico indisponibile. Palladino, oltre al solito Sensi, non avrà a disposizione neppure Rovella e Donati.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. All: Palladino

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All: Inzaghi

Dove vedere Monza-Inter in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now Tv. La diretta testuale su ilmessaggero.it