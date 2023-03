La squadra del Monza si ispira a Dragon Ball: nasce «Monza is my destiny», il nuovo inno del settore giovanile

Chi è che non conosce il cartone animato, o meglio, l'anime nipponico «Dragon Ball»? Se siete cresciuti con Goku e i suoi amici allora sarete anche fan della sigla italiana «What's my destiny Dragon Ball?» di Giorgio Vanni. Il Monza calcio, quest'anno in Serie A per la prima volta, ha deciso di cambiare il suo inno ingaggiando proprio Giorgio Vanni e Max Longhi, celebri autori di tante sigle dei cartoni animati che hanno segnato un'intera generazione. Il titolo della canzone è, ovviamente, «Monza is my destiny». L'inno, però, sarà adottato solo dalle squadre giovanili.



L'omaggio a Goku & Friends

Il brano sarà disponibile da mercoledì 29 marzo su Spotify, mentre il videoclip è stato realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso. Di seguito la nota ufficiale della società:

«Il settore giovanile AC Monza ha un inno ufficiale realizzato da Giorgio Vanni e Max Longhi, il duo idolo di intere generazioni per aver dato voce e musica alle sigle dei cartoni animati più amati in Italia.





La canzone, intitolata “Monza is my destiny” ed edita da RTI S.P.A. - LOVA MUSIC SRL, non è un pezzo qualunque in quanto è una rivisitazione di “What’s my destiny Dragon Ball”, la celebre sigla scritta e realizzata da Giorgio Vanni e Max Longhi insieme ad Alessandra Valeri Manera, del cartone animato che per oltre 20 anni è entrato nelle case degli Italiani tenendo compagnia a milioni di giovani e non solo.

Il testo è ricco di riferimenti positivi e stimolanti e punta a diventare un vero e proprio manifesto rivolto a tutti i giovani, monzesi e non, per non smettere mai di inseguire i propri sogni. Per questo motivo l’inizio del brano riprende l’ormai celebre motto del Presidente Berlusconi diventato il simbolo di tutto il progetto AC Monza: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”.

Il brano sarà disponibile da mercoledì 29 marzo su Spotify e su tutte le piattaforme streaming sul profilo ufficiale dell’artista, mentre il videoclip, realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso, verrà pubblicato alle ore 12:00 del 29/3 sul canale Youtube AC Monza».

La presentazione ufficiale davanti al pubblico dell'U-Power Stadium avverrà durante l'intervallo del match tra Monza e Lazio, alla presenza dei due artisti.