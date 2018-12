Montuosi scatenato. Presi i gemelli Piano

Mercato invernale in fermento con numerose squadre pronte a rinforzarsi per affrontare la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. Tra le più attive sicuramente il Monterosi che ha preso i gemelli Piano, Simone e Matteo, entrambi classe 2000 e provenienti dalla Lupa Roma, mentre è pronta a cedere il portiere coetaneo dei Piano, Gabriele Chingari. I ragazzi hanno iniziato a prendere confidenza con il gruppo di mister Marco Mariotti da un paio di giorni, ma non sono stati convocati per la sfida contro il Cassino.

Ultimo aggiornamento: 17:31

