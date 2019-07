Prosegue la campagna rafforzamento per il campionato d’Eccellenza della Polisportiva Monti Cimini. Sono due i nuovi ingressi nel club: si tratta dell’attaccante esterno Daniele Di Ludovico, ex Eretum Monterotondo classe 1992, e del difensore centrale Jacopo Gasperini, ex Fiano Romano e La Sabina classe 1996.

Ultimo aggiornamento: 19:50

