A grandi passi verso il campionato di Eccellenza. La Polisportiva Monti Cimini, ripescata nel massimo campionato regionale, ha messo in cantiere una lunga serie di amichevoli per arrivare in forma all'inizio della stagione. La prima è con la Lazio Primavera in programma domani alle 17.30 (stadio “Comunale” di Vignanello). La squadra di Marco Scorsini affronterà altre cinque amichevoli prima dell’inizio del campionato, tutte programmate sul manto erboso vignanellese. Mercoledi alle 10.30 c’è la sfida con la formazione Beretti della Ternana; poi, scavalcata la pausa ferragostana, si tornerà in campo il 20 alle 17.30 per affrontare la Vigor Acquapendente. Sabato 24 (sempre alle 17.30) match contro il Bomarzo, mercoledi 28 (ore 18) amichevole contro il Perugia Primavera (che per la cronaca nell’ultima amichevole è stato sconfitto 2-0 dalla Lazio Primavera); infine, sabato 31, fischio d’inizio ore 17.30 e gara contro il Doc Gallese.