Il Palestrina nin fa sconti ensi prende la 14.ma vittoria di fila negli ultimi 14 incontri. E con il record anche il primo posto nei play off della Promozione, che equivale al ritorno in Eccellenza nell’anno del centenario del club arancioverde. A Pomezia, nella gara ultima, la squadra di Di Loreto ha vinto in rimonta sul Pontinia, la rivelazione di questi play off, anche lei peaticamente sicura di giocare ‘Eccellenza la prossima stagione, insieme allo stesso Palestrina e alla CPC Civitavecchia, che cambierà denominazione dopo l’ingresso nel club dei dirigenti dell’altro Civitaveccchia.Proprio l’unione di intenti tra questi due club potrebbe liberare (il condizionale è d’obbligo fino alla chiusura dei termini per le fusioni) un altro posto in Eccellenza, oltre ai tre già disponibili: il Civitavecchia 1920 dovrebbe infatti lasciare il proprio posto in Eccellenza in quanto non ci sarà fusione con la CPC ma solo un’unione delle due dirogenze.A questo posto ambisce il Monti Cimiji, che oggi ha battuto 2-1 l’Aranova nella finale per il terzo e quarto posto. la Monti Cimini e la stessa Aranova sperano anche in Valle del Tevere e Pomezia affinché uno o entrambi i club possano accedere alla serie D vincendo gli spareggi promozione. A questa gara guarda con attenzione anche il Citta di Paliano, che occupa il sesto posto nella soeciale graduatoria