Montespaccato in serie D, anche Zingaretti applaude

Adesso è ufficiale. Il Montespaccato Savoia è promosso in serie D. Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della Figc e le decisioni del Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti prese ieri, la squadra dell’omonimo quartiere di Roma, salita agli onori della cronaca per essere la portabandiera del progetto legalità, può festeggiare l’approdo nella quarta serie nazionale. Il salto di categoria è stata “celebrato” ieri anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che due anni, attraverso l’Asilo Savoia, aveva rilanciato la società di calcio del Montespaccato, sequestrata alla mafia, affidandola appunto all’Asilo Savoia, presidieduto da Massimiliano Monnanni. «Con la promozione in serie D del Montespaccato Savoia vince la legalità. Grazie ragazzi, il nostro sogno di libertà continua!». il testo di un post su facebook del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.