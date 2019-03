© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il match clou dell’undicesima di ritorno nel girone A di Eccellenza è Montespaccato -Valle Del Tevere. L’appuntamento è fissato al campo don Pino Puglisi in via Stefano Vai 41 e il calcio d’inizio sarà alle 11. Si annuncia il pubblico della grandi occasioni per questa gara che interessa l'alta classifica. La squadra di casa trascinata dal capocannoniere del girone Aimone Calì (28 reti) che, va a segno da sei settimane di fila punta a far scivolare per la seconda volta consecutiva la capolista, che già è rimasta ferita dallo scivolone di domenica col Campus Eur, che gli è costato l’aggancio al primo posto della Nuova Florida.La formazione sabina allenata da Scaricamazza non può più permettersi di sbagliare anche se giocherà anche col vantaggio di conoscere l risultato della Nuova Florida che, disputerà in anticipo la partta con lo Sporting Genzano poiché mercoledì ha in programma il ritorno di Coppa Italia.«Puntiamo ai play-off e pertanto dobbiamo vincere – dice il patron dei biancazzurri di casa Massimiliano Monnanni – ci confrontiamo con la squadra più forte del girone, ma fino ad ora abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Sarà vista la potenzialità delle squadre una bellissima partita comunque, ma speriamo di festeggiare noi alla fine».