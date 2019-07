Montespaccato Savoia: ufficializzata la rosa completa

Ogni giorno è buono per il Montespaccato Savoia per programmare la nuova stagione nel migliore dei modi. Intanto la società ha ufficializzato la rosa ufficiale per la prossimo anno a seguito delle valutazioni svolte dallo staff tecnico in esito alla leva “Talento & Tenacia”. Portieri: Bruno Cecchetti (2001) Lorenzo Langellotti (2000-IRiccardo Tassi (1995-III).Difensori: Nicolas Di Nezza (1996-II) Federico Finucci (2002 - Allievi Montespaccato) Niccolò Guiducci (1996-III) Salvatore Nanci (1995-III) Bruno Sismondi (1991-IV) Andrea Tabascio (1995-IV).Centrocampisti: Alessio Bernardi (1998-III) Andrea Catese (1997-nuovo ingresso) Alessandro Ferrari (2000-II) Davide Paruzza (1994-IV) Lorenzo Penge (1996-IV) Andrea Pezzuto (2000-II).Attaccanti: Flavio Colasanti (1993-nuovo ingresso) Diego Gambale (1998-nuovo ingresso) Matteo De Dominicis (1997-II) Kevin Mastrosanti (1994-IV) Gabriel Sandu (1999-III) Pablo Vitali (2002-Allievi Montespaccato).

