Montespaccato Savoia, Sandu: «Continuiamo così»

Il Montespaccato Savoia vola visto che ai danni del Ronciglione United è arrivata la quarta vittoria di fila ed è la prima volta che la squadra trova una continuità del genere in termini di vittorie. La squadra di Belli (al quinto risultato utile di fila) ha battuto con merito la formazione rossonera sul terreno di casa, non cadendo nel tranello di prendere sottogamba la sfida come già accaduto in passato. Sintomo di maturità e di una grande condizione atletica, palesata anche ieri contro l'undici viterbese. Ad analizzare la prestazione degli azzurri è l'autore del raddoppio nelle battute finali, l'esterno offensivo Gabriel Sandu. «Stiamo attraversando sicuramente un buon momento e cercheremo di tenere questo ritmo fino a fine stagione. Ieri è stata una gara a senso unico, abbiamo faticato soltanto per sbloccare il punteggio ma poi, come sempre, ci ha pensato il nostro bomber Aimone Calì. C'è stata attenzione e voglia da parte di tutta la squadra».

Ultimo aggiornamento: 19:00

