Montespaccato Savoia, Romondini: «Grande prestazione del gruppo»

Il Montespaccato Savoia c'è sempre quando si tratta di affrontare grandi team con l'obiettivo di ottenere il meglio. La banda di Marcello Belli ieri ha bloccato sul pari l'ormai ex capolista Valle del Tevere chudendo la sfida sul punteggio di 1-1. Azzurri in vantaggio con il bellissimo gol di Di Nezza, al quale ha risposto Giurato a 10' dal termine. Ottima la prestazione dei capitolini nel complesso, una gara giocata a viso aperto e alla pari, contro una formazione tosta, tecnica e che sta lottando per la promozione in Serie D. Ad illuminare la scena in mezzo al campo ci ha pensato il “Senatore” del Monte Savoia, con Fabrizio Romondini autore dell'ennesima prova maiuscola a conferma di come l'ex Roma stia trovando una seconda giovinezza. Parola al regista. «Ieri abbiamo disputato una grossa prestazione a livello di gruppo. Abbiamo affrontato una squadra molto più esperta di noi, molto compatta e in salute. Mi è piaciuto l'atteggiamento e credo che il pari alla fine sia il risultato più giusto. Certo, eravamo riusciti a portarci in vantaggio e poi abbiamo subito il loro gol, ma tutto sommato l'1-1 può starci. Sono contento per il gruppo perché stiamo crescendo sempre di più, abbiamo raggiunto una certa maturità e soprattutto ci stiamo divertendo. Ogni domenica scendiamo in campo spensierati e senza nessun tipo di pressioni, siamo migliorati tantissimo. Sono contento anche per la mia personale stagione».

