Montespaccato Savoia, Rita: «Maturati nella gestione delle gare»

Il Montespaccato Savoia prosegue la sua corsa verso traguardi ambiziosi. La formazione azzurra ha regolato la pratica Cynthia in casa, con Romondini e compagni che hanno collezionato il quinto successo nel torneo a quota 39 punti. A decidere il match contro i castellani è stata la tripletta del Duca Calì (giunto a 24 sigilli) e le parate sensazionali di Lorenzo Langellotti, che ha salvato più volte il risultato contro un Cynthia partito fortissimo. Ennesima prova di carattere da parte dell'undici di Belli che ancora una volta ha dimostrato di saper soffrire per poi colpire senza pietà. A tornare sull'ultima prestazione è il centrocampista Gianluca Rita, subentrato nel finale al posto di Bernardi. Queste le parole del giocatore azzurro. «Ieri non è stata una partita semplice anzi, abbiamo sofferto per buoni tratti e soltanto una volta andati in vantaggio siamo riusciti a mettere la gara in discesa. Lorenzo ci ha tenuto in piedi e Aimone ha colpito davanti. Siamo rimasti compatti ed è arrivata un'altra vittoria molto importante. Adesso siamo sicuramente maturati nella gestione delle gare, sappiamo tenere botta quando ci attaccano e passati in vantaggio riusciamo a sbloccarci definitivamente. Ad inizio anno con le squadre di medio-bassa classifica spesso non avevamo il giusto atteggiamento, ora invece siamo migliorati soprattutto sotto il profilo dell'approccio e della mentalità. Non sottovalutiamo più nessuno. Anche ieri li abbiamo fatti sfogare per poi colpirli nei momenti chiave».

