Montespaccato Savoia, Mastrosanti: «Cercheremo di giocare al massimo»

Il Montespaccato Savoia attende solo che si disputino solo le ultime due uscite di campionato per poi concedersi il tanto agognato riposo per poi iniziare a programmare la prossima stagione. Domenica la banda di mister Belli giocherà contro lo Sporting Genzano. Classica partita di fine anno considerato che le due formazioni sono ormai salve da tempo e dunque sarà soprattutto una domenica all'insegna dello sport e del divertimento indipendentemente dal risultato che decreterà il campo. Restando in casa azzurra, il Monte proverà comunque a blindare la quinta posizione in classifica e l'intento è quello di onorare fino in fondo il campionato e chiudere in bellezza. A fare il punto della situazione è uno dei simboli della squadra e del progetto di Talento & Tenacia, un Kevin Mastrosanti che inoltre partirà il prossimo lunedì alla volta della Russia per disputare delle gare amichevoli con la Nazionale di Calcio a 8 e con la Lazio. Una gran bella soddisfazione per il bomber del Montespaccato che guarda così al finale di stagione. «Mancano due partite e cercheremo di giocarle al massimo per dare ancora delle soddisfazioni al nostro Presidente Massimiliano Monnanni, lui ci sta dando tantissimo e non vogliamo assolutamente deluderlo. Perciò affronteremo le due gare conclusive con lo scopo di conquistare l'intero bottino a disposizione. Ci teniamo a chiudere in bellezza anche se non possiamo più ambire ai play off. Qualche rammarico in questo senso resta, siamo una squadra costruita per obiettivi importanti ma non poi sono entrate in gioco diverse variabili e soprattutto tanti infortuni. Abbiamo preparato la partita con lo Sporting come sempre, non tralasciando nulla e con la voglia di vincere ancora e portare in alto il nome dell'Asilo Savoia».

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA