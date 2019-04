Montespaccato Savoia: l'Atalanta ha messo gli occhi su Calì

Il Montespaccato Savoia giocherà al massimo delle sue possibilità il campionato fino alla fine. La banda di Belli ha vinto 0-3 contro il Civitavecchia con le reti di Sandu, Nanci e Aimone Calì. L'attaccante ha vinto così il personale duello con l'altro bomber del girone A Manuel Vittorini, ieri rimasto a secco. Bellissimo il gol che ha chiuso definitivamente i conti sugli sviluppi della punizione di Romondini, valso il 29° sigillo in campionato (considerando anche quello col Palombara) e il 60° in due stagioni in Eccellenza. I numeri della punta sono in continuo crescendo ed hanno superato i confini regionali come è giusto che sia. Sono infatti tantissime le richieste ricevute da Calì in vista della prossima stagione, ma su tutte c'è n'è una che pesa certamente di più. Sul bomber è piombata nientemeno che l'Atalanta. Il club bergamasco è pronto a far tornare il “Duca” nel calcio dei “grandi”. Il giusto riconoscimento per un ragazzo che, grazie anche e soprattutto al sostegno dell'Asilo Savoia e al Programma “Talento & Tenacia”, ha saputo rigenerarsi a livello sportivo ed umano ripartendo dall'Eccellenza, una categoria che però inizia a stare decisamente stretta al “Duca del gol”. La parola passa ad Aimone Calì, il quale torna prima sulla netta affermazione de La Cavaccia. «Contro il Civitavecchia non c'è stata partita. Abbiamo dominato dal 1' al 90' interpretando la partita che avevamo preparato. Nel girone di ritorno volevamo migliorarci soprattutto con le “piccole” visti i punti che abbiamo perso in questo tipo di partite all'andata. Ci siamo detti di provare a vincerle tutte e ci crediamo. Sono stato contento per il gol anche perché mi ha permesso di staccare ulteriormente Vittorini che nel turno precedente ne aveva segnati addirittura cinque».

