Montespaccato Savoia, Ferrari: «Volevamo vincere a tutti i costi»

Il Montespaccato Savoia ha ritrovato il sorriso coi tre punti: la squadra, al ritorno in campo dopo una lunga sosta pasquale, ha sconfitto l'Almas Roma col punteggio finale di 2-0. Il fanalino di coda Almas Roma, 16 punti, è uscita sconfitta dal rettangolo verde e ha dovuto dire addio al campionato di Eccellenza con due giornate di anticipo. I gol di De Dominicis e Ferrari hanno permesso alla squadra di Belli di ottenere i tre punti e balzare in quinta posizione in graduatoria superando l'Eretum Monterotondo. A commentare la prestazione di ieri mattina è proprio l'autore del raddoppio degli azzurri, con Alessandro Ferrari che ha timbrato il suo quarto sigillo stagionale. Parola al classe 2000. «Contro l'Almas volevamo vincere a tutti i costi. Certo, mi dispiace moltissimo che siano retrocessi e non lo augurerei mai a nessuno. Però noi venivamo da due sconfitte che ci avevano lasciato parecchio amaro in bocca e dunque volevamo riscattarci. Infatti c'è stata una grandissima prestazione da parte di tutta la squadra, siamo partiti subito aggressivi e li abbiamo tenuti a distanza con tanto possesso palla. Sono felice per il gol, ogni volta che mi capita un buon pallone ci provo ed è sempre una bella soddisfazione a livello personale». Nelle ultime due giornate di campionato il Montespaccato affronterà nell'ordine Sporting Genzano ed Eretum Monterotondo, con il quinto posto da difendere a questo punto con le unghie e con i denti. «Sì, purtroppo non possiamo più ambire a posizioni migliori e ci dispiace, perché abbiamo perso diversi punti che poi sono risultati decisivi. Però siamo ugualmente soddisfatti del nostro campionato e all'ultima giornata avremo lo scontro diretto con l'Eretum Monterotondo, loro ci hanno battuto all'andata e quindi vogliamo restituirgli il favore».

Ultimo aggiornamento: 17:38

