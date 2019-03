Montespaccato Savoia, De Dominicis: «Il pareggio è il risultato più giusto»

Spettacolo nel big match tra il Real Monterotondo Scalo e il Montespaccato Savoia all'Ottavio Pierangeli. Il match è stato davvero emozionante fino alla fine con il punteggio finale, 2-2, che è stato il risultato più veritiero per quanto visto in campo da entrambe le formazioni. Real due volte in vantaggio con Collacchi e Pascu, ospiti che in altrettante circostanze hanno saputo riprendere il punteggio con Aimone Calì (25° sigillo) e Bruno Sismondi. Partita giocata a viso aperto dai rispettivi allenatori e alla fine ne è uscito uno spettacolo degno di una sfida di cartello. A commentare il match con lo Scalo è l'esterno del Montespaccato Matteo De Dominicis, autore di una prova davvero molto positiva. Parola al classe '97. «Ieri è stata un partita bellissima. Probabilmente la miglior prestazione di tutte e due le squadre. Il match è rimasto aperto dal 1' al 90' e con tantissime occasioni da ambo le parti. Potevamo vincerla come potevamo perderla. Credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto. Siamo stati bravi a recuperare due volte lo svantaggio e non abbiamo mai mollato. Negli ultimi tempi, anche se andiamo sotto, riusciamo comunque a trovare la reazione».

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA