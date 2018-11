© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montespaccato- Savoia si parla della violenza sui campi di calcio. L'appuntamento è per domani al centro sportivo Don Dino Puglisi di via Stefano Vaj 41. Si parte alle 17,30 con i saluti istituzionali del presidente Massimiliano Monanni, sono previsti gli interventi di Gianpiero Cioffredi – Presidente Osservatorio Legalità e Sicurezza della Regione Lazio e Giuseppina Castagnetta – Presidente XIII Municipio di Roma Capitale. Subito dopo è prevista la premiazione dell’ex arbitro Gianni Prosser, che 36 anni fa fu oggetto di una vile aggressione al campo di Montespaccato.Saranno il presidente dell’Asilo Savoia Massimiliano Monnanni, il Giudice del Tribunale di Roma Luca Della Casa e l’Amministratore giudiziario Alessandro Oliva a consegnare un riconoscimento ufficiale all’ex arbitro Gianni Prosser per restituire simbolicamente Montespaccato alla legalità e dare vita a un nuovo capitolo del quartiere, in prima linea nella lotta contro la violenza nel calcio. L'episodio accadde il 7 febbraio del 1982, quando Gianni Prosser, allora 32nne, dirige a Roma, la gara Montespaccato - Velletri. La squadra di casa sta perdendo 0-2, a 3' dal termine diversi spettatori tranciano le reti e invadono il campo. Uno raggiunge l'arbitro e gli sferra un calcione in pancia, perforandogli il fegato. Prosser cade, perde conoscenza e viene colpito in faccia da altri calci. «Quando l'aggressione finì - ricorda Prosser in un'intervista - il commissario Aia Baciucchi, visto che tutti mi davano per morto, mi coprì il capo col cappotto. Solo dopo mezz'ora si accorgono che stavo rantolando. Così mi hanno portato al San Camillo in condizioni disperate, poi la mia famiglia mi fa trasportare a Trento. Vengo operato e per 11 ore resto sotto i ferri. Mi hanno ricostruito la faccia e risistemato il fegato. Ho avuto la vita distrutta dall' arbitraggio, ma resto arbitro. Cari ragazzi dei campetti di provincia fate tesoro del mio dramma. Che almeno serva a voi».Questo primo incontro si pone l'obiettivo di creare un dialogo tra il mondo del calcio dilettantistico e tutte le istituzioni sportive, politiche e giudiziarie per portare soluzioni condivise e concrete, soprattutto alla luce degli ultimi mesi in cui si è verificata una escalation di violenza che ha portato all'aggressione di Bernardini di Ciampino. Saranno raccolte le opinioni di rappresentanti di istituzioni, società sportive, tra cui il presidente del Comitato regionale Arbitri del Lazio Luca Palanca.«Oggi il Montespaccato è gestito da Asilo Savoia - sottolinea Monanni - e sta rinascendo il presupposto irrinunciabile della legalità. Al momento siamo annoverati quale squadra più corretta dell’intera Eccellenza regionale e ci è sembrato doveroso promuovere una iniziativa che rendesse onore all’ex arbitro Prosser, vittima di un'aberrante violenza proprio a Montespaccato nel 1982 Vogliamo che istituzioni, arbitri e società sportive tutte insieme possano cambiare davvero e dire per stop alla violenza dentro e fuori i campi da gioco».