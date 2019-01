Montespaccato: Calì, il principe dei bomber

Un vero e proprio cecchino inarrestabile. Stiamo parlando di Aimone Calì, giocatore imprenscindibile del Montespaccato targato Asilo Savoia che è una macchina da gol continua considerando i suoi 16 gol in 17 gare di campionato che stanno contribuendo in maniera determinante al Monte di collocarsi nella parta alta della classifica con l'obiettivo di chiudere il girone d'andata in vetta alla classifica cannonieri del massimo campionato regionale.Una lotta contro gli altri, ma ancor prima contro se stesso: già nella passata stagione, infatti, il centravanti ex Roma e Lazio ha stregato tutti segnando a raffica, chiudendo l'annata come top scorer con 28 sigilli (31 sul campo).

Ultimo aggiornamento: 19:07

