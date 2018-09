© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima sconfitta stagionale per il Montespaccato Savoia. A nulla è servito il gol (su rigore) del solito Aimone Calì visto che la capolista Astrea è riuscita a ribaltare l’iniziale vantaggio della formazione di Belli. «E’ stata una gara con tante occasioni da rete e probabilmente il pari sarebbe stato più giusto – commenta proprio Calì – Siamo andati in vantaggio nel corso di un primo tempo aperto, poi a inizio ripresa un paio di disattenzioni ci sono costate molto care. Abbiamo creato diverse occasioni sul 2-1, ma non siamo riusciti a concretizzarle».Il giovane centravanti del Montespaccato parla dell’ultimo avversario, attuale capolista a punteggio pieno dopo quattro partite: «L’Astrea? Non credo sia la squadra più forte del girone, anche se si tratta sicuramente di una formazione organizzata. Il campionato è lungo e ci sono ancora tanti punti in palio. E noi vogliamo essere protagonisti anche perché sappiamo di avere un gruppo di qualità che tra l’altro si conosce bene per la gran parte, avendo già giocato assieme nelle passate stagioni».L’attaccante classe 1997, a bersaglio già cinque volte in stagione (quattro in campionato e una in Coppa), è pronto a voltare immediatamente pagina. «Domani abbiamo il match del primo turno di Coppa Italia contro la Virtus Nettuno: a differenza di quanto accaduto nella passata stagione, c’è voglia di fare bene anche in questa competizione e di arrivare il più lontano possibile».