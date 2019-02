Montespaccato, Bernardi: «Dobbiamo mantenere la cattiveria agonistica contro lo United»

Il Montespaccato Savoia di Marcello Belli è alla ricerca della quarta vittoria di fila. La squadra nel prossimo turno sfiderà il Ronciglione United. Se si dà uno sguardo alla classifica si denota che i viterbesi si collocano in penultima posizione con 17 punti mentre l'undici rossonero ha iniziato ad aumentare i propri giri nel motore nell'ultima giornata di campionato impattando 0-0 con l'Atletico Vescovio dopo tre sconfitte di fila. Ad introdurre la sfida contro lo United è il laterale basso Alessio Bernardi, il quale riprende brevemente anche il match vinto 1-4 con il Campus. «Domenica scorsa si prevedeva una partita difficile, ma siamo stati bravi ad indirizzarla subito nel verso giusto approcciando bene. Siamo restati compatti e abbiamo lottato su ogni pallone, chiudendo poi il match in maniera definitiva. Adesso però occhio a non sottovalutare il Ronciglione. Siamo una squadra giovane e a volte è capitato di prendere questo tipo di sfide sottogamba. Dobbiamo perciò mantenere la cattiveria delle ultime partite, restare uniti e confermarci portando altri punti a casa».

