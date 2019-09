Montespaccato- Ottavia, gara del girone A di Eccellenza sarà arbitrata Riccardo Bernardini, il direttore di gara che venne aggredito l’anno scorso dopo una partita di calcio. E' la terza gara che dirige quest'anno il direttore di gara di Ciampino, dopo quella di Under 19 e Promozione arbitrate al Certosa si Roma, la prima in Eccellenza. Le due società hanno deciso di consegnare prima della gara una targa all’arbitro di questa partita. Per l'occasione sarà presente anche l’Assessore allo Sport e Grandi Eventi di Roma Capitale Frongia e la Presidente del Municipio Castagnetta.

I giocatori delle due formazione porteranno in campo lo striscione “No violenza” che hanno fatto ad hoc. Poi la gara. Il Montespaccato con sei punti è in seconda posizione anche se in coabitazione con altre squadre. La formazione ospite occupa l'ultima posizione.





