Montesavoia, Di Nezza: «Continueremo a dare il massimo»

Risalire la china dopo il pesante ko interno verificatosi ad opera dell'Unipomezia non era poi così scontato. Ma il Montespaccato Savoia ha fatto il proprio dovere regendo da grande squadra. Ottenere i tre punti a Villalba è stata una grande iniezione di fiducia in vista del finale di stagione, nel quale la compagine romana vorrà giocarsela fino all'ultimo secondo. A commentare la prestazione dell'Ocres Moca è il “Trattore” del Monte Savoia, il laterale difensivo Nicolas Di Nezza, decisivo contro i rossoblù procurandosi il calcio di rigore poi realizzato da bomber Calì. «Ieri è stata una partita giocata con intensità da entrambe le squadre. Noi siamo stati bravi a portarci subito in vantaggio con De Dominicis, per poi raddoppiare ad inizio ripresa con il penalty di Aimone. Loro hanno provato a reagire sbagliando un calcio di rigore e soltanto nel finale sono riusciti a farci gol. Anche ieri credo che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, vincere lì non era semplice. Continueremo senza dubbio su questa strada cercando di non lasciare nulla al caso ed anzi, proveremo a raccogliere il massimo da qui alla fine del campionato».

