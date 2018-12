Monterotondo scatenato. In arrivo anche Sganga

Erotum Monterotondo sempre più attivo sul mercato, dopo i colpi Di Ludovico e Romano, la società ha ufficializzato anche l’ingaggio di Manuele Sganga, mezz’ala classe ’98 che arriva in gialloblù dopo gli ottimi trascorsi al Ladispoli, squadra con la quale ha raggiunto la serie D nell’ultima stagione. Un altro rinforzo importante per mister Solimina che al tempo stesso saluta il centrocampista Paltemio Barbetti oltre a Morici, che già si è accordato con la Tivoli di Di Giovanni. Partirà anche Matteo Federici che ritorna invece in Australia. Mercato degli eretini che potrebbe ancora regalare qualche sorpresa last minute.

Ultimo aggiornamento: 18:09

