Il Real Monterotondo Scalo ha dato una risposta positiva contro il Team Nuova Florida. Protagonista del match è stato sicuramente l'esterno Lupi, che parla così del momento della propria squadra: "Venivamo da un derby sciupato nel finale. Contro l'Eretum molto bene ma abbiamo sprecato tanto nei primi 45'. Ci siamo rifatti domenica scorsa contro una grandissima squadra, a mio avviso la più forte in questo girone insieme alla Valle del Tevere. Avevamo voglia di rivalsa anche per come finì nella gara d'andata, quando Piro fece il fenomeno ma molto dipese da diversi episodi sfavorevoli, col un nostro gol regolarissimo e l'espulsione di Lalli".

Ultimo aggiornamento: 18:05

